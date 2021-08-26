Джошуа: Не знаю, как закончится бой с Усиком

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) не рискнул пообещать нокаут в бою с Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Желаю Усику отличного лагеря, желаю его команде всего хорошего, безопасного перелета. То же самое моей команде. Главное – мы сохраняем бокс живым, и мы выходим туда показать хороший бой. Вот для чего мы здесь, в конце концов.

Я не знаю, как закончится бой, не знаю, будет ли это джеб, апперкот, не знаю, что это будет, но я хочу выйти и показать хорошее шоу для людей, которые придут посмотреть.

Мой тренировочный лагерь? Сейчас я прохожу хороший процесс, адаптируюсь к левше, и потом через 4-5 недель я покажу это на глазах у всех этих удивительных людей на этом стадионе", - отметил Джошуа.

Бой между Усиком и Джошуа запланирован на 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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