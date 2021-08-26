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Промоутер: Могли бы продать 200 тысяч билетов на бой Джошуа – Усик
Звучит впечатляюще
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о небывалом ажиотаже по бою между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Джошуа и Усик выяснят сильнейшего 25 сентября в Лондоне на 60-тысячном футбольном стадионе.
"Мы могли бы продать 200 тысяч билетов на бой Джошуа с Усиком. Сейчас 54 тысячи человек стоят в электронной очереди за билетами. За этим шоу монстров будет следить весь мир", - сказал Хирн для Boxing News 24.
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