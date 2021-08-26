Хирн: У меня нет сомнений в том, что люди верят в победу Усика в бою з Джошуа

Промоутер Эдди Хирн прокомментировал предстоящий поединок своего клиента чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 KO).

"У меня нет сомнений в том, что люди верят в победу Усика. Они оба олимпийские чемпионы, и сейчас это встреча объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе против бывшего абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе, который входит в рейтинг pound-for-pound.

Этот бой – настоящий.

Конечно, я нервничаю. Я нервничаю, потому что знаю, насколько хорош Энтони, и знаю, что именно в таких боях он и должен бороться за звание лучшего супертяжеловеса. Я считаю, что он лучший, поэтому он, пусть и нелегко, но победит", – сказал Хирн.

Поединок Усик – Джошуа должен пройти 25 сентября в Лондоне.