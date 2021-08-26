Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хирн: У меня нет сомнений в том, что люди верят в победу Усика в бою з Джошуа
Эдди рассказал о предстоящем поединке
Промоутер Эдди Хирн прокомментировал предстоящий поединок своего клиента чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 KO).
"У меня нет сомнений в том, что люди верят в победу Усика. Они оба олимпийские чемпионы, и сейчас это встреча объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе против бывшего абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе, который входит в рейтинг pound-for-pound.
Этот бой – настоящий.
Конечно, я нервничаю. Я нервничаю, потому что знаю, насколько хорош Энтони, и знаю, что именно в таких боях он и должен бороться за звание лучшего супертяжеловеса. Я считаю, что он лучший, поэтому он, пусть и нелегко, но победит", – сказал Хирн.
Поединок Усик – Джошуа должен пройти 25 сентября в Лондоне.
Популярное сейчас
- Не нужны Луческу? Двое игроков Динамо отсутствовали на командном фото для УЕФА
- СМИ назвали потенциального тренера Львова
- С кем сыграют Динамо и Шахтёр. Когда и где смотреть онлайн жеребьёвку групп Лиги чемпионов
- Стало известно, кто имитирует Джошуа в лагере Усика
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО