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Оскар Де Ла Хойя: Не делаю ставок, но на себя бы поставил много денег
Боксер уверен в своих силах
Бывший чемпион мира в шести дивизионах Оскар Де Ла Хойя (39-6, 30 КО) рассказал, почему люди не верят в его успех в бою бывшим бойцом UFC Витором Белфортом.
"Я скажу, почему букмекеры считают меня андердогом. Они в меня не верят из-за всего того, через что я заставил пройти свое тело, из-за всего дерьма, что со мной происходило.
Вот почему меня недооценивают. Но я снова вернулся в строй и прекрасно себя чувствую. Сам я не игрок, не делаю ставок, но на себя бы поставил много денег. Я рассчитываю удивить людей тем, как я одержу победу.
Я тренируюсь с умом. Я всегда был одним из тех боксеров, кто просыпается рано утром и рано ложится спать, и на этот раз подготовка ничем не отличается от прежней. На протяжении всех последних пяти месяцев я был мотивирован", – сказал Де Ла Хойя в интервью ютуб-каналу FightHype.com.
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