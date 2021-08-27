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Оскар Де Ла Хойя: Не делаю ставок, но на себя бы поставил много денег

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Боксер уверен в своих силах

Оскар Де Ла Хойя: Не делаю ставок, но на себя бы поставил много денег

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Бывший чемпион мира в шести дивизионах Оскар Де Ла Хойя (39-6, 30 КО) рассказал, почему люди не верят в его успех в бою бывшим бойцом UFC Витором Белфортом.

"Я скажу, почему букмекеры считают меня андердогом. Они в меня не верят из-за всего того, через что я заставил пройти свое тело, из-за всего дерьма, что со мной происходило.

Вот почему меня недооценивают. Но я снова вернулся в строй и прекрасно себя чувствую. Сам я не игрок, не делаю ставок, но на себя бы поставил много денег. Я рассчитываю удивить людей тем, как я одержу победу.

Я тренируюсь с умом. Я всегда был одним из тех боксеров, кто просыпается рано утром и рано ложится спать, и на этот раз подготовка ничем не отличается от прежней. На протяжении всех последних пяти месяцев я был мотивирован", – сказал Де Ла Хойя в интервью ютуб-каналу FightHype.com.

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В статье: Оскар Де Ла Хойя
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