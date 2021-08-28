Усик провел субботнюю тренировку и пожелал Джошуа хорошего дня. Фото

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) продолжает подготовку к поединку против британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Во время вело тренировки наш соотечественник передал привет своему будущему сопернику и пожелал тому хорошего дня.

"Привет Энтони, хорошего тебе дня"

Напомним, что бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на арене стадиона Тоттенхэм.