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Джошуа вспомнил эмоции после победы над Кличко. Видео

Бокс
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Британец собой доволен

Джошуа вспомнил эмоции после победы над Кличко. Видео

UA-Футбол
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Чемпион мира в супержважкий весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) вспомнил первые эмоции после того, как нокаутировал легенду мирового бокса, украинца Владимира Кличко.

"Я посмотрел, отвернулся и ... Это было странно, потому что я улыбнулся, отвернулся и ушел (показывает; пафосную ходу и смеется). Если вы посмотрите на моего тренера, он кричал там за пределами ринга. А я набрал воздуха и ухожу. Тренер радовался за своего боксера. Но я был в ринге, а там нужно оставаться спокойным" - сказал он.

Напомним, что ранее Усик передал привет Джошуа.

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В статье: Владимир Кличко Энтони Джошуа
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