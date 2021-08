Джошуа вспомнил эмоции после победы над Кличко. Видео

Чемпион мира в супержважкий весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) вспомнил первые эмоции после того, как нокаутировал легенду мирового бокса, украинца Владимира Кличко.

"Я посмотрел, отвернулся и ... Это было странно, потому что я улыбнулся, отвернулся и ушел (показывает; пафосную ходу и смеется). Если вы посмотрите на моего тренера, он кричал там за пределами ринга. А я набрал воздуха и ухожу. Тренер радовался за своего боксера. Но я был в ринге, а там нужно оставаться спокойным" - сказал он.

