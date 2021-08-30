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Блогер YouTube в боксерском бою одолел экс-чемпиона UFC

Бокс
(1 голосов)

Много хайпа и чуть-чуть бокса

Блогер YouTube в боксерском бою одолел экс-чемпиона UFC

фото - boxingscene.com

Новина українською

Популярный американский блогер Джейк Пол (4-0, 3 KO) в главном событии вечера бокса в Кливленде разделенным решением судей победил бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли (77:75, 78:74, 75:77).

За 8 раундов Пол перебил Вудли со счетом 71:52, но по количеству точных силовых попаданий победитель оказался позади (35:41).

Предполагается, что следующим соперником Джейка Пола станет Томми Фьюри (7-0, 4 KO), брат чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

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Комментарии (1)
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kirillv3pi (res)
30.08.2021 в 17:32
Размер имеет значение. Увеличить член теперь можно и без операции, я сам в этом убедился. как это сделать смотри здесь ----- bit.do/extazex
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