Сиренко назвал свой оптимальный вес

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (17-0, 14 КО) назвал свой оптимальный вес.

"Мой боевой вес - 107-108 кг, стараемся придерживаться его. Когда я занимаюсь с железом, бывает вес доходит и до 120 кг. То есть 10-15 кг можно спокойно менять.

Мы корректируем вес под каждый отдельный бой, сейчас мой соперник будет весить около 130 кг. Он будет велик, но медленным, поэтому мой козырь - подвижность и скорость.

Будем делать такой вес, с которым мне будет комфортно оставаться маневренным и сохранить силовой аспект", - сказал Сиренко в интервью ютуб-каналу "Боксерская правда".

Напомним, 18 сентября Сиренко проведет бой с Александром Устиновым.