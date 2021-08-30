  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Сиренко назвал свой оптимальный вес
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сиренко назвал свой оптимальный вес

Бокс
(1 голосов)

Для украинца это 108 кг

Сиренко назвал свой оптимальный вес

Новина українською

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (17-0, 14 КО) назвал свой оптимальный вес.

"Мой боевой вес - 107-108 кг, стараемся придерживаться его. Когда я занимаюсь с железом, бывает вес доходит и до 120 кг. То есть 10-15 кг можно спокойно менять.

Мы корректируем вес под каждый отдельный бой, сейчас мой соперник будет весить около 130 кг. Он будет велик, но медленным, поэтому мой козырь - подвижность и скорость.

Будем делать такой вес, с которым мне будет комфортно оставаться маневренным и сохранить силовой аспект", - сказал Сиренко в интервью ютуб-каналу "Боксерская правда".

Напомним, 18 сентября Сиренко проведет бой с Александром Устиновым.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владислав Сиренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...