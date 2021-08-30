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Сиренко назвал свой оптимальный вес
Для украинца это 108 кг
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (17-0, 14 КО) назвал свой оптимальный вес.
"Мой боевой вес - 107-108 кг, стараемся придерживаться его. Когда я занимаюсь с железом, бывает вес доходит и до 120 кг. То есть 10-15 кг можно спокойно менять.
Мы корректируем вес под каждый отдельный бой, сейчас мой соперник будет весить около 130 кг. Он будет велик, но медленным, поэтому мой козырь - подвижность и скорость.
Будем делать такой вес, с которым мне будет комфортно оставаться маневренным и сохранить силовой аспект", - сказал Сиренко в интервью ютуб-каналу "Боксерская правда".
Напомним, 18 сентября Сиренко проведет бой с Александром Устиновым.
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