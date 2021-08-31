Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер рассказал, кто станет следующей целью Джошуа после Усика
Все слишком очевидно
Чемпион WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) 25 сентября в Лондоне проведет бой с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Промоутер боксера из Великобритании Эдди Хирн рассказал, что Джошуа планирует делать после победы над Усиком.
"Кто будет следующим соперником Джошуа? Тот, у кого есть пояс. Дело никогда не было во Фьюри. Главное – пояс WBC и звание абсолютного чемпиона.
Кто бы ни выиграл этот бой, Фьюри или Уайлдер станут целью, потому что все направлено на определение абсолютного чемпиона. Все по порядку – сначала Усик, 25 сентября", - сказал Хирн.
Что касается Фьюри и Уайлдера, то третий бой между чемпионом WBC и американцем должен пройти 9 октября.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Кубок Украины: 9 матчей последнего дня лета с участием команд Первой и Второй лиг
- Обидчик из КуПС. Ворскла объявила о подписании нового форварда
- Сборная в Казахстане, отчет ФИФА, трансферы Аталанты и Баварии. Главные новости за 30 августа
- Стало известно, кто выступит на разогреве у Джошуа и Усика
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО