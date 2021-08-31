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Промоутер рассказал, кто станет следующей целью Джошуа после Усика

Бокс
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Все слишком очевидно

Промоутер рассказал, кто станет следующей целью Джошуа после Усика

Новина українською

Чемпион WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) 25 сентября в Лондоне проведет бой с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Промоутер боксера из Великобритании Эдди Хирн рассказал, что Джошуа планирует делать после победы над Усиком.

"Кто будет следующим соперником Джошуа? Тот, у кого есть пояс. Дело никогда не было во Фьюри. Главное – пояс WBC и звание абсолютного чемпиона.

Кто бы ни выиграл этот бой, Фьюри или Уайлдер станут целью, потому что все направлено на определение абсолютного чемпиона. Все по порядку – сначала Усик, 25 сентября", - сказал Хирн.

Что касается Фьюри и Уайлдера, то третий бой между чемпионом WBC и американцем должен пройти 9 октября.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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