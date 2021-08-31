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Эдди Хирн: Все равно Уайлдер или Фьюри будет целью для Джошуа несмотря на исход поединка

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Эдди поделилися ожиданиями от боя

Эдди Хирн: Все равно Уайлдер или Фьюри будет целью для Джошуа несмотря на исход поединка

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Британский промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о планах Энтони Джошуа.

"Джошуа захочет бой с тем, у кого будет пояс. Дело не в Уайлдере или Фьюри, а в желании завоевать пояс и стать абсолютным чемпионом. Джею нужно просто справиться с Усиком. Это будет действительно очень тяжёлый бой. Но кто бы ни выиграл: Уайлдер или Фьюри, он будет целью для Джошуа, потому что целью всегда было абсолютное чемпионство. Но всё по порядку. Сначала Усик", – цитирует Хирна BoxingScene со ссылкой на DAZN.

Напомним, 34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и один раз проиграл.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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