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Отец Фьюри: Тайсон хочет провести бой с Джошуа в декабре
Но состоится ли он?
The Sun
Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал, что сын хочет подраться с Энтони Джошуа в этом году.
"Тайсон долго время не дрался, но и Деонтей Уайлдер тоже. У них довольно большой простой.
Но я вижу настрой Тайсона — с таким настроем он разберется с Деонтеем за четыре раунда. Потом можно будет несколько недель отдохнуть и начать готовиться к бою с Джошуа.
Тайсон попытается получить бой с Энтони в декабре. Мы хотим, что поединок состоялся в нынешнем году, потому что не видим в Уайлдере никакой угрозы.
Если Тайсон сделает все правильно, то Уайлдер не будет проблемой. Тайсон уже побеждал дважды — в последнем бою он извалял его как куклу, избив до полусмерти", – сказал Джон Фьюри.
Бой Фьюри и Уайлдера состоится 9 октября в Лас-Вегасе.
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