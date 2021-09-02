Де Ла Хойя в детстве стал жертвой изнасилования

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя перед возвращением на ринг признался, что в детстве был изнасилован.

"Я был изнасилован в 13 лет. Это сделала женщина. Она была намного старше. Ей было больше 35 лет. Это произошло на турнире по боксу на Гавайских островах. То есть я не просто потерял девственность в 13 лет. Меня ее лишили, я был изнасилован.

Эта штука до сих пор болит. Эта штука сидит глубоко внутри. И вы не знаете, что произойдет, когда она вырвется наружу. Вы просто надеетесь забыть обо всем", - сказал Де Ла Хойя.

Олимпийский чемпион 1992 года 11 сентября проведет бой с бывшим чемпионом UFC бразильцем Витором Белфортом.

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