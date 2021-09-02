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Отец Фьюри: Макгрегор вывел ММА за пределы клетки
Также он считает, что Конор копирует его сына
Отец чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Джон Фьюри думает, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор копирует его сына.
"Конор Макгрегор наблюдает за личностью Тайсона и его жизнью. Я думаю, что в какой-то степени он копирует Тайсона. Дело в том, что ему понравилась откровенность Тайсона, и он вывел ее на новый уровень.
Конор появился в правильное время, но, опять же, он очень умный, очень бойкий на язык парень. И Конор хорош в том, что он делает.
На него приятно смотреть, разве не так? За ним интересно наблюдать, я люблю его. Он творит отличные вещи, особенно когда бросает в автобусы стулья. Он вывел ММА за пределы клетки.
Это единственный известный мне парень, который дрался с автобусом. В Ирландии точно единственный", – сказал Джон Фьюри.
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