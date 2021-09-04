Последние приготовления к бою с Усиком: Джошуа провел беговую тренировку. Видео

Британский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) провел беговую тренировку в рамках подготовки к бою против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Соответствующее видео он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на арене стадиона Тоттенхэм.