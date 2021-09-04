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Эдди Хирн: С точки зрения навыков Усик однозначно лучший боксер, с которым дрался Джошуа

Бокс
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Эдди Хирн: С точки зрения навыков Усик однозначно лучший боксер, с которым дрался Джошуа

UA-Футбол
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Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал о своем прогноз на поединок Усик - Джошуа и назвал главные преимущества своего подопечного. Его слова цитирует канал SecondOut:

"С точки зрения навыков Усик однозначно лучший боксер, с которым дрался Джошуа. Он боец ​​топ-5 pound-for-pound. Что касается мощности в этом дивизионе, то Джошуа сражался с грозными панчерами - Диллиан Уайтом, Кличко, Энди Руисом и многими другими. Пулев тоже может ударить. Я не думаю, что Усик обладает такой же силой, как эти ребята, но она у него тоже есть.

Этот бой может быть неудобным и сложным. Я считаю, что Джошуа не поведется на то, чтобы быть слишком большим и мощным. В этом бою он не хочет полагаться на свои габариты. Не знаю, попытается ли он переиграть Усика, но Джошуа хочет конкурировать с ним на этот уровне. И я считаю, что он это сделает. Это опасный, очень хороший бой. Надеюсь, что когда AJ выиграет, ему отдадут должное. Мне кажется, что с его резюме никто не сравнится" - сказал Хирн.

Напомним, что ранее Джошуа провел беговую тренировку перед боем с Усиком.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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