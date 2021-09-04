Украинский транслятор покажет бой Усик - Джошуа в кинотеатрах

Официальный транслятор поединка за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF между действующим обладателем звания, британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО), медиа платформа MEGOGO покажет главный поединок года на больших экранах в кинотеатрах Украины.

Таких площадок будет около 80 на территории всей нашей страны.

Показ пройдет в таких городах: Киев, Одесса, Львов, Харьков, Сумы, Днепр, Херсон, Запорожье, Полтава, Чернигов и другие. Стоимость стартует от 120 грн.

Что касается самого просмотра на MEGOGO для телезрителей, то он будет происходить по формату Pay-per-view (плата за просмотр).

Напомним, что бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на арене стадиона Тоттенхэм.