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Украинский транслятор покажет бой Усик - Джошуа в кинотеатрах
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фото - boxingscene.com
Официальный транслятор поединка за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF между действующим обладателем звания, британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО), медиа платформа MEGOGO покажет главный поединок года на больших экранах в кинотеатрах Украины.
Таких площадок будет около 80 на территории всей нашей страны.
Показ пройдет в таких городах: Киев, Одесса, Львов, Харьков, Сумы, Днепр, Херсон, Запорожье, Полтава, Чернигов и другие. Стоимость стартует от 120 грн.
Что касается самого просмотра на MEGOGO для телезрителей, то он будет происходить по формату Pay-per-view (плата за просмотр).
Напомним, что бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на арене стадиона Тоттенхэм.
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