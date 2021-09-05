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Скорость не исчезла: Усик провел тренировку на берегу реки. Видео
Джошуа будет нелегко
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) в рамках подготовки к бою против британского чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) провел тренировку на берегу реки. Соответствующее видео наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Джошуа
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