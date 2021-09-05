  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Лопес заявил, что не даст реванш Ломаченко
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лопес заявил, что не даст реванш Ломаченко

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Вот и сказочке конец

Лопес заявил, что не даст реванш Ломаченко

UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в легком весе, американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что не собирается выходить на бой-реванш против украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Безусловно, победа над Ломаченко сделала меня королем легкого дивизиона. Ломаченко сам об этом сказал. Он сражается с теми, кого я оставил позади, он пытается вернуться. Прикольно, когда говорят, что он снова получит бой со мной.

Но я смотрю только вперед, я это уже прошел. Я преследую более значимые вещи, вроде боя с Тейлором и другими ребятами.

Реванша не будет. Если бы я проиграл, мне бы они не дали реванша. Так а почему я тогда должен? Я не буду этого делать" - сказал он.

Напомним, что ранее Александр Усик провел скоростную тренировку на песке.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...