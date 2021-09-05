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Лопес заявил, что не даст реванш Ломаченко
Вот и сказочке конец
Абсолютный чемпион мира в легком весе, американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что не собирается выходить на бой-реванш против украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО). Его слова цитирует SkySports:
"Безусловно, победа над Ломаченко сделала меня королем легкого дивизиона. Ломаченко сам об этом сказал. Он сражается с теми, кого я оставил позади, он пытается вернуться. Прикольно, когда говорят, что он снова получит бой со мной.
Но я смотрю только вперед, я это уже прошел. Я преследую более значимые вещи, вроде боя с Тейлором и другими ребятами.
Реванша не будет. Если бы я проиграл, мне бы они не дали реванша. Так а почему я тогда должен? Я не буду этого делать" - сказал он.
Напомним, что ранее Александр Усик
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