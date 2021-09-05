Владимир Кличко сходил на своеобразную охоту. Фото

Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко вместе со своим четвероногим другом проводит выходной день в лесу в поисках трюфелей. Соответствующее фото наш спортсмен опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Я - охотник. Охотник на трюфели!

И рядом со мной сидит мой секретное оружие."