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Владимир Кличко сходил на своеобразную охоту. Фото
У каждого свое хобби
фото - mmaonline.ru/
Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко вместе со своим четвероногим другом проводит выходной день в лесу в поисках трюфелей. Соответствующее фото наш спортсмен опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
"Я - охотник. Охотник на трюфели!
И рядом со мной сидит мой секретное оружие."
Напомним, что ранее Александр Усик провел
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