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Владимир Кличко сходил на своеобразную охоту. Фото

Бокс
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Владимир Кличко сходил на своеобразную охоту. Фото

фото - mmaonline.ru/

UA-Футбол
Новина українською

Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко вместе со своим четвероногим другом проводит выходной день в лесу в поисках трюфелей. Соответствующее фото наш спортсмен опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Я - охотник. Охотник на трюфели!

И рядом со мной сидит мой секретное оружие."

Напомним, что ранее Александр Усик провел скоростную тренировку на песке.

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В статье: Владимир Кличко
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