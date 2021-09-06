Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хирн озвучил вес Джошуа перед боем с Усиком
У промоутера нет секретов
Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма проведет бой с обязательным претендентом WBO украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Промоутер британца Эдди Хирн рассказал, с каким весом Джошуа выйдет на ринг к Усику.
"Предполагаю, что он будет весить примерно столько же, как и в своих последних двух схватках – в реванше против Энди Руиса (107,5 кг) и в бою с Кубратом Пулевым (109,2 кг).
Мне кажется, что дело не в весе вовсе. Думаю, главное все же подготовиться к Усику тактически. Дело непосредственно в самом боксе", - сказал Хирн.
Что касается Усика, то украинец с момента боя с Дереком Чисорой набрал около 7 килограммов.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Шевченко назвал лидера сборной Украины на Евро-2020
- Левандовский вышел на 4-е место по голам в рейтинге бомбардиров европейских сборных
- Павелко пообещал солидную премию сборной Украины за ничью против Франции
- Башир советует Усику не набирать вес перед боем с Джошуа
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО