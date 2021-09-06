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Хирн озвучил вес Джошуа перед боем с Усиком

Бокс
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У промоутера нет секретов

Хирн озвучил вес Джошуа перед боем с Усиком

Новина українською

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма проведет бой с обязательным претендентом WBO украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Промоутер британца Эдди Хирн рассказал, с каким весом Джошуа выйдет на ринг к Усику.

"Предполагаю, что он будет весить примерно столько же, как и в своих последних двух схватках – в реванше против Энди Руиса (107,5 кг) и в бою с Кубратом Пулевым (109,2 кг).

Мне кажется, что дело не в весе вовсе. Думаю, главное все же подготовиться к Усику тактически. Дело непосредственно в самом боксе", - сказал Хирн.

Что касается Усика, то украинец с момента боя с Дереком Чисорой набрал около 7 килограммов.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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