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Усик показал, кто помогает ему готовиться к бою с Джошуа
Солидная компания
фото - kyivpost.com
Александр Усик (18-0, 13 КО) в Instagram «засветил» своих спарринг-партнеров, которые помогают украинцу подготовиться к мегафайту против чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Ранее Александр Красюк заявлял, что участие в подготовке Усика к бою с Джошуа примет и легендарный Владимир Кличко. Возможно, именно он и является автором фото.
Бой Джошуа – Усик пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.
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