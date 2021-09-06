Усик показал, кто помогает ему готовиться к бою с Джошуа

Александр Усик (18-0, 13 КО) в Instagram «засветил» своих спарринг-партнеров, которые помогают украинцу подготовиться к мегафайту против чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Ранее Александр Красюк заявлял, что участие в подготовке Усика к бою с Джошуа примет и легендарный Владимир Кличко. Возможно, именно он и является автором фото.

Бой Джошуа – Усик пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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