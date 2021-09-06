  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Уайдер показал, как готовится к поединку с Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уайдер показал, как готовится к поединку с Фьюри

Бокс
(1 голосов)

Боксер отрабатывает удары в воде

Уайдер показал, как готовится к поединку с Фьюри

Новина українською

Знаменитый боксёр Деонтей Уайлдер показал, как тренируется перед третьим боем с Тайсоном Фьюри. 35-летний спортсмен отработал несколько комбинаций, стоя по пояс в воде. Завершив отработку ударов, боец нырнул в воду на несколько секунд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...