Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уайдер показал, как готовится к поединку с Фьюри
Боксер отрабатывает удары в воде
Знаменитый боксёр Деонтей Уайлдер показал, как тренируется перед третьим боем с Тайсоном Фьюри. 35-летний спортсмен отработал несколько комбинаций, стоя по пояс в воде. Завершив отработку ударов, боец нырнул в воду на несколько секунд.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Защитник Шахтера Додо отстранен на два матча УПЛ
- "Что-то осталось за кулисами". Денисов - о ситуации между УАФ и Шевченко
- Футболист Динамо сменил игровой номер
- Кличко, Тайсон, Льюис: самые громкие апсеты в истории бокса. ВИДЕО
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...