Официально: Холифилд проведет бой с Белфортом

Стриминг Triller официально подтвердил бой между экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе Витором Белфортом и экс-чемпионом мира в двух дивизионах Эвандером Холифилдом.

Как и ожидалось, бой пройдет 11 сентября в Голливуде (штат Флорида, США) на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino.

EVANDER HOLYFIELD returns to the ring on September 11th, live from Florida to fight VITOR BELFORT.



Fight Card:

Evander Holyfield vs Vitor Belfort

Tito Ortiz vs Anderson Silva

David Haye vs Joe Fournier

Andy Vences vs Jono Carroll pic.twitter.com/7I2Y2qbFkH