Хирн: Джошуа очень недооценен

Промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн убежден, что его подопечный способен победить чемпиона WBC в тяжелом дивизионе Тайсона Фьюри.

"Я верю, что ЭйДжей становится все лучше и лучше, он побьет Тайсона Фьюри.

Энтони недооценен. Если вы проследите за его карьерой, возвращаясь к Диллиану Уайту, победив Чарльза Мартина, сражаясь с Кличко, затем Такамом, затем Поветкиным, Паркер, Руисом, Руисом, Пулевым, Усиком...

Джошуа становился лучше от боя к бою. Я обещаю вам, что со временем он станет одним из величайших тяжеловесов всех времен. Я обещаю.

Также Энтони просто милый парень. Он живет правильной жизнью, он хочет совершенствоваться как личность и как боец ​​каждый день, и вы должны уважать это", – сказал Хирн.

25 сентября в Лондоне Джошуа проведет бой против Александра Усика.