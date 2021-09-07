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Sky Sports представил промо боя Джошуа – Усик
Украинец где-то на вторых ролях
Фото: instagram.com
Телеканал Sky Sports на своем YouTube-канале опубликовал промо громкого боя между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Джошуа и Усик выяснят сильнейшего 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.
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