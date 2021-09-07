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Хантер: Усик просто лучше Джошуа в плане бокса

Бокс
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Коротко и ясно

Хантер: Усик просто лучше Джошуа в плане бокса

Новина українською

Майкл Хантер (20-1-1,14 КО) снова отдал должное Александру Усику (18-0, 13 КО) перед боем с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

"Почему я считаю, что Усик побьет Джошуа? Думаю, он просто лучше в плане бокса. Думаю, Джошуа только сейчас начал постигать основы бокса на топовом уровне.

Хотел бы подраться с ними в обозримом будущем. Мое дело – оказывать непрекращающееся давление и рано или поздно заставить дать мне бой", - сказал американец.

Бой Усик – Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на 60-тысячном стадионе Тоттенхэма.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Майкл Хантер
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Источник:
Vringe.com

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