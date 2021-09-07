  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон пытается организовать выставочный бой против Льюиса
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон пытается организовать выставочный бой против Льюиса

Бокс
(1 голосов)

Ничего себе

Тайсон пытается организовать выставочный бой против Льюиса

фото - talksport.com

Новина українською

Майк Тайсон хочет провести выставочный поединок с Ленноксом Льюисом, которому нокаутом проиграл в июне 2002 года. Об этом сообщил глава стриминговой платформы Triller Джон Кавана.

"Нам известно, что Тайсон пытается устроить бой с Ленноксом Льюисом. Нам сказали, что Тайсон боится драться с Холифилдом. Майк слишком напуган. Он думает, что Эвандер его нокаутирует", - заявил Кавана.

После возобновления карьеры Майк Тайсон провел один выставочный бой – осенью 2020 года в Лос-Анджелесе легендарный супертяж побоксировал с Роем Джонсом. Поединок завершился дружеской ничьей.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майк Тайсон Леннокс Льюис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...