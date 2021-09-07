Тайсон пытается организовать выставочный бой против Льюиса

Майк Тайсон хочет провести выставочный поединок с Ленноксом Льюисом, которому нокаутом проиграл в июне 2002 года. Об этом сообщил глава стриминговой платформы Triller Джон Кавана.

"Нам известно, что Тайсон пытается устроить бой с Ленноксом Льюисом. Нам сказали, что Тайсон боится драться с Холифилдом. Майк слишком напуган. Он думает, что Эвандер его нокаутирует", - заявил Кавана.

После возобновления карьеры Майк Тайсон провел один выставочный бой – осенью 2020 года в Лос-Анджелесе легендарный супертяж побоксировал с Роем Джонсом. Поединок завершился дружеской ничьей.

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