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Тайсон пытается организовать выставочный бой против Льюиса
Ничего себе
фото - talksport.com
Майк Тайсон хочет провести выставочный поединок с Ленноксом Льюисом, которому нокаутом проиграл в июне 2002 года. Об этом сообщил глава стриминговой платформы Triller Джон Кавана.
"Нам известно, что Тайсон пытается устроить бой с Ленноксом Льюисом. Нам сказали, что Тайсон боится драться с Холифилдом. Майк слишком напуган. Он думает, что Эвандер его нокаутирует", - заявил Кавана.
После возобновления карьеры Майк Тайсон провел один выставочный бой – осенью 2020 года в Лос-Анджелесе легендарный супертяж побоксировал с Роем Джонсом. Поединок завершился дружеской ничьей.
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