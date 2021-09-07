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Тайсон Фьюри: Джошуа даже не способен потушить сигарету
Тайсон считает, что Энтони не сможет перебоксировать его
фото - boxingscene.com
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC, британец Тайсон Фьюри отреагировал на интервью соотечественника Энтони Джошуа, в котором тот обещал поколотить его.
"Джошуа даже не способен потушить сигарету. Ему просто не хватит смелости, чтобы драться с таким человеком, как я. Я так и сказал Эдди Хирну: разница между мной и Джошуа в том, что он бизнесмен, а я спартанец. И я покажу ему это, когда выйду на ринг.
Я полностью уничтожу этого бодибилдера. Этот бой не продлится шесть раундов, я быстро с этим покончу. Джошуа это понимает, да вся его команда это понимает. Вот почему Эдди Хирн кружил вместе с ним вокруг меня на протяжении последних десяти лет", — сказал Фьюри в интервью на канале The Overlap в YouTube.
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