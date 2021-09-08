  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усику пожелали сломать ногу
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усику пожелали сломать ногу

Бокс
(1 голосов)

Чего только не скажешь ради денег

Усику пожелали сломать ногу

Новина українською

Австралийский спарринг-партнер Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Демси Маккин (18-0, 12 КО) выразил надежду, что Александр Усик (18-0, 13 КО) не сможет 25 сентября выйти на бой с Джошуа.

"Сейчас я в Британии, и если Усик решит вдруг сломать ногу или что-то в этом роде, тогда меня протиснут на бой с Джошуа. Потому что я левша и в мировом топ-15, а он готовился к левше. Так что возможность, как видите, может возникнуть.

Порой травмы случаются, случаются болезни, и тогда тех, кто готов, сходу вызывают на замену. Так что нужно быть готовым. Что угодно может случиться", - сказал Маккин.

Ранее бывший чемпион IBF Чарльз Мартин пожелал Усику подхватить коронавирус, чтобы американец смог получить реванш с Джошуа.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...