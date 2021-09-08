Усику пожелали сломать ногу

Австралийский спарринг-партнер Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Демси Маккин (18-0, 12 КО) выразил надежду, что Александр Усик (18-0, 13 КО) не сможет 25 сентября выйти на бой с Джошуа.

"Сейчас я в Британии, и если Усик решит вдруг сломать ногу или что-то в этом роде, тогда меня протиснут на бой с Джошуа. Потому что я левша и в мировом топ-15, а он готовился к левше. Так что возможность, как видите, может возникнуть.

Порой травмы случаются, случаются болезни, и тогда тех, кто готов, сходу вызывают на замену. Так что нужно быть готовым. Что угодно может случиться", - сказал Маккин.

Ранее бывший чемпион IBF Чарльз Мартин пожелал Усику подхватить коронавирус, чтобы американец смог получить реванш с Джошуа.

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