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Хирн уверяет, что третий бой Уайлдера и Фьюри не состоится
Посмотрим, что произойдет
Третий бой между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) должен пройти 9 октября.
Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что боксеры не выйдут на ринг.
"Есть факты. Нет никакого интереса к их третьему противостоянию, а темпы реализации билетов и вовсе нулевые. Я не говорю, что никто не будет смотреть это событие по ТВ. Я говорю о том, что никто не полетит ради него в Вегас.
Я хочу на 100%, чтобы этот бой состоялся. Я хочу, чтобы победитель этого боя встретился с объединённым чемпионом мира Энтони Джошуа и определил абсолюта в хэвивейте.
Если бой не состоится в октябре, то будет уже почти 2 года, как не проводились никакие защиты титула. В WBC должны наконец-то что-то с этим сделать. «Временный» чемпион Диллиан Уайт не должен ждать вечно", - сказал Хирн.
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