Груда мышц: Джошуа показал, как готовится к бою с Усиком

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в Instagram опубликовал фрагмент своих тренировок перед боем с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Джошуа и Усик выйдут на ринг 25 сентября в Лондоне. Бой пройдет на 60-тысячном стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.

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