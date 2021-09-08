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Груда мышц: Джошуа показал, как готовится к бою с Усиком

Бокс
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Какой же он огромный!

Груда мышц: Джошуа показал, как готовится к бою с Усиком

Новина українською

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в Instagram опубликовал фрагмент своих тренировок перед боем с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Джошуа и Усик выйдут на ринг 25 сентября в Лондоне. Бой пройдет на 60-тысячном стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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