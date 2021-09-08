Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик – Джошуа. Какая школа бокса сильная – украинская или британская? Прогноз на бой. ВИДЕО
До боя чуть больше двух недель
фото - boxingscene.com
Сегодня будем говорить с вами о событие, которое ждут миллионы фанатов бокса по всему миру! А именно о бое Александра Усика с Джошуа! Двое фантастических боксеров! Оба - олимпийские чемпионы в Лондоне! Это будет не просто бой, это будет деликатес для самых ценителей бокса!
25 сентября на стадионе Тоттенхэм Хотспур наш боксер будет пытаться преодолеть действующего чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF. И это противостояние имеет больший масштаб, чем просто поединок топовых атлетов. Это соревнование школ бокса - украинской и английской, представителями которых являются Усик и Джошуа соответственно. В этом видео на основе навыков боксеров мы сравним две школы бокса и попробуем определить, какая из них является круче!
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Отбор к ЧМ-2022. Украина не играла, но улучшила свое положение в группе D
- Роскошная красотка, которая украла сердце главной восходящей звезды сборной Чехии. ФОТО
- Исполнил на технику. ВИДЕО, как Мудрик забил со штрафного и принес победу молодежной сборной
- Хирн озвучил вес Джошуа перед боем с Усиком
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО