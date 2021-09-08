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Усик – Джошуа. Какая школа бокса сильная – украинская или британская? Прогноз на бой. ВИДЕО

Бокс
(1 голосов)

До боя чуть больше двух недель

Усик – Джошуа. Какая школа бокса сильная – украинская или британская? Прогноз на бой. ВИДЕО

фото - boxingscene.com

Новина українською

Сегодня будем говорить с вами о событие, которое ждут миллионы фанатов бокса по всему миру! А именно о бое Александра Усика с Джошуа! Двое фантастических боксеров! Оба - олимпийские чемпионы в Лондоне! Это будет не просто бой, это будет деликатес для самых ценителей бокса!

25 сентября на стадионе Тоттенхэм Хотспур наш боксер будет пытаться преодолеть действующего чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF. И это противостояние имеет больший масштаб, чем просто поединок топовых атлетов. Это соревнование школ бокса - украинской и английской, представителями которых являются Усик и Джошуа соответственно. В этом видео на основе навыков боксеров мы сравним две школы бокса и попробуем определить, какая из них является круче!

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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