Ломаченко под русский рок прокатился на катере по Дунаю. ВИДЕО

Экс-король легкого веса Василий Ломаченко в Instagram показал, как проводит первые осенние дни.

Двукратный олимпийский чемпион вышел на рыбалку на своем шикарном катере.

Василий Ломаченко в последний раз выходил на ринг 26 июня, когда в Лас-Вегасе досрочно разобрался с японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).

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