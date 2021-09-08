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Ломаченко под русский рок прокатился на катере по Дунаю. ВИДЕО

Бокс
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Активный досуг боксера

Ломаченко под русский рок прокатился на катере по Дунаю. ВИДЕО

Новина українською

Экс-король легкого веса Василий Ломаченко в Instagram показал, как проводит первые осенние дни.

Двукратный олимпийский чемпион вышел на рыбалку на своем шикарном катере.

Василий Ломаченко в последний раз выходил на ринг 26 июня, когда в Лас-Вегасе досрочно разобрался с японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).

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В статье: Василий Ломаченко Бокс
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