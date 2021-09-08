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Хирн призывает лишить Фьюри титула, если он откажется от боя с Джошуа
Эдди обеспокоен
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что должно произойти, если поединок действующего чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа не состоится. Напомним, Джошуа 25 сентября сразится с Александром Усиком, Фьюри 9 октября проведёт третий бой с Деонтеем Уайлдером.
По словам Хирна, Фьюри необходимо лишить пояса WBC, если бой с Джошуа сорвётся.
"Я хочу, чтобы бой состоялся, сто процентов. Хочу, чтобы Джошуа принял участие в объединительном бою. Но, если этого не случится, WBC должна будет дать отставку Фьюри. Он не боксировал с февраля 2020 года. Если он не будет боксировать и в октябре, то с момента завоевания титула пройдёт почти два года. Он обязан биться, в противном случае его следует лишить пояса", — приводит слова промоутера Mirror.
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