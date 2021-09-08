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Уайлдер: Фьюри перенёс бой не из-за коронавируса

Бокс
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Деонтей уверен, что у его соперника проблемы с подготовкой

Уайлдер: Фьюри перенёс бой не из-за коронавируса

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Деонтей Уайлдер рассказал, что у его соперника по ближайшему бою Тайсона Фьюри возникли проблемы в тренировочном лагере.

"Я готов к бою. Надеюсь, сторона Фьюри тоже готова. Уверен, что Тайсон перенёс бой не из-за коронавируса, причиной стали проблемы в тренировочном лагере. Там он не справлялся с молодёжью, юные парни его замучили. У меня, наоборот, всё отлично. В поединке вы увидите нового Уайлдера", — приводит слова Деонтея BoxingScene.com.

Ранее стало известно, что действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри и бывший обладатель соответствующего пояса Деонтей Уайлдер сразятся 9 октября.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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