Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уайлдер: Фьюри перенёс бой не из-за коронавируса
Деонтей уверен, что у его соперника проблемы с подготовкой
Деонтей Уайлдер рассказал, что у его соперника по ближайшему бою Тайсона Фьюри возникли проблемы в тренировочном лагере.
"Я готов к бою. Надеюсь, сторона Фьюри тоже готова. Уверен, что Тайсон перенёс бой не из-за коронавируса, причиной стали проблемы в тренировочном лагере. Там он не справлялся с молодёжью, юные парни его замучили. У меня, наоборот, всё отлично. В поединке вы увидите нового Уайлдера", — приводит слова Деонтея BoxingScene.com.
Ранее стало известно, что действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри и бывший обладатель соответствующего пояса Деонтей Уайлдер сразятся 9 октября.
Популярное сейчас
- Петраков: В матче с Чехией дебютируют некоторые игроки, я в них верю
- Дебют Кочергина и Качарабы, возвращение Зинченко. Каким будет состав Украины на игру с чехами
- Роскошная красотка, которая украла сердце главной восходящей звезды сборной Чехии. ФОТО
- Однажды Стюард мотивировал Кличко на яркий нокаут в последнем раунде. ВИДЕО
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО