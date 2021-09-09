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Уайлдер показал тренировку перед третьим боем с Фьюри

Бокс
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Американец настроен решительно

Уайлдер показал тренировку перед третьим боем с Фьюри

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Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) в Instagram выложил 6-минутное видео с тренировкой под руководством нового тренера Малика Скотта.

Уайлдер находится в процессе подготовки к третьему бою с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО), от которого потерпел досрочное поражение в феврале 2020 года.

Третий поединок между Уайлдером и Фьюри должен пройти 9 октября в Лас-Вегасе.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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