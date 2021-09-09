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Фьюри объявил, что после Уайлдера будет драться с Уайтом

Бокс
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Тайсон наперед знает, что произойдет

Фьюри объявил, что после Уайлдера будет драться с Уайтом

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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) перед третьим боем с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) озвучил свою дальнейшую программу.

"У меня уже запланированы следующие пять поединков. Я собираюсь уничтожить Уайлдера, а потом намерен драться в декабре.

Я не думаю, что Джошуа станет моим оппонентом в декабре. Поэтому впервые за много лет я буду драться в Великобритании на одном из стадионов, против Диллиана Уайта. А после этого в марте я встречусь с Джошуа, возможно, в Саудовской Аравии. Матч-реванш мы сможем провести летом на Уэмбли. Пятый мой бой будет против Дерека Чисоры", - сказал британец.

Третий бой Уайлдера и Фьюри пройдет 9 октября в Лас-Вегасе.

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В статье: Тайсон Фьюри Диллиан Уайт
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Источник:
Fightnews.info

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