Миллер: Бой Джошуа с Усиком будет тусклым

Джаррелл Миллер (23-0-1, 18 КО) сделал прогноз на бой между с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Я думаю, что Усик – мелкий супертяж. Мне кажется, что он выдаст несколько хороших раундов, но я считаю, что в конечном итоге Джошуа однозначно затащит этот бой. Это будет тусклый поединок. Я не думаю, что он получится очень волнительным", - считает Миллер.

Бой между Усиком и Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на 60-тысячной арене футбольного клуба Тоттенхэм.

Джаррелл Миллер в последний раз выходил на ринг в 2018 году.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!