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Миллер: Бой Джошуа с Усиком будет тусклым
Американец делает ставку на чемпиона
Джаррелл Миллер (23-0-1, 18 КО) сделал прогноз на бой между с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
"Я думаю, что Усик – мелкий супертяж. Мне кажется, что он выдаст несколько хороших раундов, но я считаю, что в конечном итоге Джошуа однозначно затащит этот бой. Это будет тусклый поединок. Я не думаю, что он получится очень волнительным", - считает Миллер.
Бой между Усиком и Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на 60-тысячной арене футбольного клуба Тоттенхэм.
Джаррелл Миллер в последний раз выходил на ринг в 2018 году.
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