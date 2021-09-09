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Майки Гарсия вернется на ринг в октябре
Соперник малоизвестен
Amanda Westcott / DAZN
Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсиа (40-1, 30 КО) после 18-месячной паузы возвращается на ринг.
Инсайдер Майк Коппинджер сообщает, что Гарсия 16 октября в Техасе проведет бой против Сандора Мартина (38-2, 13 КО).
В случае успешного камбэка Гарсия планирует выйти на бой с Реджисом Прогрейсом (26-1, 22 КО).
Майки Гарсия в последнем бою в феврале 2020 года единогласным решением судей побил Джесси Варгаса и закрыл поражение от Эррола Спенса в марте 2019-го.
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