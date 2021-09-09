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Гвоздик: Джошуа будет быстрее и легче на ногах

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Мнение бывшего чемпиона мира

Гвоздик: Джошуа будет быстрее и легче на ногах

Новина українською

Экс-чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мыслями по бою между с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Слышал, что Энтони собирается выигрывать у Саши не за счет мощи, а за счет мастерства. Едва ли это хорошая затея для британца.

Факт, что Джошуа действительно выглядит стройнее, чем обычно. И, по логике, будет быстрее и легче на ногах. Но не факт, что это усложнит задачу для Усика.

В лагере Джошуа понимают, что если Энтони решит играть в игру по правилам Саши – выбрать средний темп боя, не оказывать постоянного давления и попытаться посоревноваться в мастерстве, то его ждет разочарование", - заявил Гвоздик.

Бой Усик – Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на 60-тысячной арене футбольного клуба Тоттенхэм.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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Источник:
Sportarena.com

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