Отец Фьюри: Уайлдер — жалкий неудачник

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о Деонтее Уайлдере.

"Мне не нравится Уайлдер. Я не буду никого обманывать. Он не мужчина. Уайлдер — жалкий неудачник. Как я уже говорил, он лжец. Он здесь, так что Тайсон сможет побить его 9 октября. И он его хорошо побьёт", — цитирует Фьюри BoxingNews24.

Ранее стало известно, что действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри и бывший обладатель соответствующего пояса Деонтей Уайлдер сразятся 9 октября.