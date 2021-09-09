Холифилд: В любой момент я могу завершить карьеру

Знаменитый боксёр Эвандер Холифилд ответил на вопрос, закончит ли он карьеру после боя с Витором Белфортом. Поединок 58-летнего Холифилда с 44-летним экс-бойцом UFC по правилам бокса состоится во Флориде в ночь на 12 сентября.

"На самом деле сейчас каждый бой — это разовое мероприятие. В таких случаях я всегда говорю, что не знаю, как будет дальше развиваться карьера. После каждого боя нужно принимать решение: хочешь ли ты делать это снова или нет? В любой момент, когда я решу, что больше не хочу драться, я могу действительно завершить карьеру", — приводит слова Холифилда MMAJunkie.

Изначально Белфорт должен был драться с Оскаром де ла Хойей, но мексиканский боксёр заразился коронавирусом.