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Диллиан Уайт назвал Тайсона Фьюри клоуном

Бокс
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Диллиан собирается его уничтожить

Диллиан Уайт назвал Тайсона Фьюри клоуном

Новина українською

Знаменитый боксёр Диллиан Уайт рассказал, что планирует подраться с Тайсоном Фьюри в декабре. Уайт отметил, что Фьюри ранее дважды отказался с ним встречаться.

"Этому клоуну дважды предлагали подраться со мной, но он уходил от боёв. Теперь мы должны встретиться в декабре, когда я уничтожу Фьюри. Надеюсь, он не спрячется снова", — приводит слова Уайта Daily Star.

Ближайший соперник Фьюри — Деонтей Уайлдер. Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри и бывший обладатель соответствующего пояса Деонтей Уайлдер сразятся 9 октября.

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В статье: Диллиан Уайт
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