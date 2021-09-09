Диллиан Уайт назвал Тайсона Фьюри клоуном

Знаменитый боксёр Диллиан Уайт рассказал, что планирует подраться с Тайсоном Фьюри в декабре. Уайт отметил, что Фьюри ранее дважды отказался с ним встречаться.

"Этому клоуну дважды предлагали подраться со мной, но он уходил от боёв. Теперь мы должны встретиться в декабре, когда я уничтожу Фьюри. Надеюсь, он не спрячется снова", — приводит слова Уайта Daily Star.

Ближайший соперник Фьюри — Деонтей Уайлдер. Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри и бывший обладатель соответствующего пояса Деонтей Уайлдер сразятся 9 октября.