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Тренер блогера Джейка Пола заявил, что его подопечный может провести бой с Томми Фьюри
Но пока неизвестно, когда состоится бой
Би Джей Флорес, тренер блогера Джейка Пола, не исключил, что следующим соперником его подопечного станет Томми Фьюри.
"Не ожидал многого от Томми в бою с Энтони Тейлором, но он победил. Томми вполне может быть следующим соперником Джейка Пола, мы рассматриваем этот вопрос. Но лучше позволить решить этот вопрос менеджеру Пола, он очень ловкий парень.
Кстати, Джейк уже тренируется, у него огромная мотивация. Это парень — очень и очень серьёзный боец, просто поверьте мне", — приводит слова Флореса Boxing Scene.
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