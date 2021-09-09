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Тренер блогера Джейка Пола заявил, что его подопечный может провести бой с Томми Фьюри

Бокс
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Но пока неизвестно, когда состоится бой

Тренер блогера Джейка Пола заявил, что его подопечный может провести бой с Томми Фьюри

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Би Джей Флорес, тренер блогера Джейка Пола, не исключил, что следующим соперником его подопечного станет Томми Фьюри.

"Не ожидал многого от Томми в бою с Энтони Тейлором, но он победил. Томми вполне может быть следующим соперником Джейка Пола, мы рассматриваем этот вопрос. Но лучше позволить решить этот вопрос менеджеру Пола, он очень ловкий парень.

Кстати, Джейк уже тренируется, у него огромная мотивация. Это парень — очень и очень серьёзный боец, просто поверьте мне", — приводит слова Флореса Boxing Scene.

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В статье: Джейк Пол
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