Джойс: Усик ляжет, если Джошуа попадет

Джо Джойс (13-0, 12 КО) высказался о громком поединке между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Интересное противостояние, так как никто не знает наверняка, что они предложат друг другу.

Усик совсем немного набрал в весе. Он сделает ставку на подвижность, работу ног, движения головой и так далее.

А вот у Джошуа есть варианты: или же будет удерживать соперника на джебе в стиле Владимира Кличко, или же наоборот попытается вырубить. Я уверен, что если один из таких ударов попадёт точно в цель, Усик ляжет. Но сумеет ли он попасть как следует или же бой пройдет всю дистанцию?

Усик хорошо избегает ударов, использует работу ног, умеет вырывать раунды. Бой вполне может пройти всю дистанцию", - сказал Джойс.

Джо Джойс планирует 25 сентября быть на стадионе Тоттенхэма, чтобы бросить вызов победителю поединка между Джошуа и Усиком.

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