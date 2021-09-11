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Теофимо Лопес планирует сменить весовую категорию

Бокс
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Прогнозируемо, но как пойдет

Теофимо Лопес планирует сменить весовую категорию

UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что планирует изменить весовую категорию и перейти в первый полусредний вес. Его слова цитирует Bad Left Hook:

"Я достиг всего в легком весе, остался непобежденным. Теперь хочу достичь того же и в первом полусреднем весе" - сказал он.

Напомним, что свой последний поединок Лопес провел 17 октября 2020 против украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) и победил того единогласным решением судей.

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В статье: Теофимо Лопес
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