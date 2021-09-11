Лопес не видит смысла в поединке против Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что не видит смысла в проведении поединка-реванша против украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО). Его слова цитирует Bad Left Hook:

"Нет смысла драться с Ломаченко. Я иду вперед, вот и все. Продолжаю двигаться вперед. На все есть свои причины, это действительно так. Я побил человека, которого все называли настоящим мужчиной. Когда дела пошли плохо, он отступил.

Все дело в моем желании двигаться к большему, к лучшему, к славе, и слава нужна для того, чтобы вырастить других ребят, молодежь, новое поколение. Поэтому я называю это "переворотом", - сказал он.