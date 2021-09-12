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Ну и банки: Усик в невероятной форме перед поединком с Джошуа. Фото
Настоящий супертяж
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) готов к поединку против чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Украинец заметно прибавил в весе и набрал большую мышечную массу.
Напомним, что бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на 60-тысячной арене стадиона Тоттенхэм.
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