Ну и банки: Усик в невероятной форме перед поединком с Джошуа. Фото

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) готов к поединку против чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Украинец заметно прибавил в весе и набрал большую мышечную массу.

Напомним, что бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на 60-тысячной арене стадиона Тоттенхэм.