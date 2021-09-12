Дэвид Хэй вызвал на бой Тайсона Фьюри

Бывший британский супертяжеловес Дэвид Хэй после победы над Джо Фурнье вызвал на бой чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Его слова цитирует Bad Left Hook:

"Есть один боксер, ради которого я вернулся бы в профессиональный бокс - это Тайсон Фьюри. Этот большой, жирный бомжара.

Я знаю, с чем он не сможет справиться. Я - его криптонит. Я знаю, он это знает, его отец, дядя. Мой правый оверхенд, который я не показал сегодня вечером. Я не хотел пугать. Если я выпущу правую руку, он не примет бой.

Он думает, что мне 40 лет. Он думает, что я закончил. Я был вне ринга, у меня был только один бой против Джо Фурнье. Он думает, что это будет легкий бой, и ошибается. Я знаю, что он уклоняется от Джошуа, потому что не хочет этой работы. Я дам ее. "Хеймейкер" придет за тобой.

Мы должны были драться в 2013 году, но этого не произошло. Я здоров сейчас, готов к работе. Поклонники хотят увидеть, как Тайсон Фьюри борется с кем-то, кто может нокаутировать его.

Я знаю его слабое место, и он будет нокаутирован, когда мы выйдем на ринг" - сказал он.