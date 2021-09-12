  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дэвид Хэй вызвал на бой Тайсона Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дэвид Хэй вызвал на бой Тайсона Фьюри

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Неожиданно

Дэвид Хэй вызвал на бой Тайсона Фьюри

UA-Футбол
Новина українською

Бывший британский супертяжеловес Дэвид Хэй после победы над Джо Фурнье вызвал на бой чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Его слова цитирует Bad Left Hook:

"Есть один боксер, ради которого я вернулся бы в профессиональный бокс - это Тайсон Фьюри. Этот большой, жирный бомжара.

Я знаю, с чем он не сможет справиться. Я - его криптонит. Я знаю, он это знает, его отец, дядя. Мой правый оверхенд, который я не показал сегодня вечером. Я не хотел пугать. Если я выпущу правую руку, он не примет бой.

Он думает, что мне 40 лет. Он думает, что я закончил. Я был вне ринга, у меня был только один бой против Джо Фурнье. Он думает, что это будет легкий бой, и ошибается. Я знаю, что он уклоняется от Джошуа, потому что не хочет этой работы. Я дам ее. "Хеймейкер" придет за тобой.

Мы должны были драться в 2013 году, но этого не произошло. Я здоров сейчас, готов к работе. Поклонники хотят увидеть, как Тайсон Фьюри борется с кем-то, кто может нокаутировать его.

Я знаю его слабое место, и он будет нокаутирован, когда мы выйдем на ринг" - сказал он.

Напомним, что ранее Усик показал форму перед боем с Джошуа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Дэвид Хэй
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...