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Василий Ломаченко устроил воскресную пробежку на 15 километров. Фото

Бокс
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Украинец держит себя в форме

Василий Ломаченко устроил воскресную пробежку на 15 километров. Фото

Boxingscene

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) провел тренировку в воскресенье. Наш спортсмен устроил пробежку на 15 километров. Соответствующие фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Утренняя 15"

Напомним, что ранее Усик показал форму перед поединком с Джошуа.

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В статье: Василий Ломаченко
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