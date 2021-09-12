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Василий Ломаченко устроил воскресную пробежку на 15 километров. Фото
Украинец держит себя в форме
Boxingscene
Украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) провел тренировку в воскресенье. Наш спортсмен устроил пробежку на 15 километров. Соответствующие фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Утренняя 15"
Напомним, что ранее Усик
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